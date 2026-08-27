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Царьград

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МИД РФ заявил об угрозе интересам Армении при вступлении в ЕС

МИД РФ заявил об угрозе интересам Армении при вступлении в ЕС

МИД РФ считает, что членство Армении в ЕС противоречит интересам её народа. Никол Пашинян заявил о намерении страны вступить в ЕС, что вызвало критику со стороны Москвы из-за милитаризации объединения и возможностей референдума.

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