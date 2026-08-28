Экс-министр обороны Фёдоров стал советником главы Минобороны Италии Бывший глава украинского Минобороны Михаил Фёдоров стал советником ита.
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Экс-министр обороны Фёдоров стал советником главы Минобороны Италии Бывший глава украинского Минобороны Михаил Фёдоров стал советником ита.
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