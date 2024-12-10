Госдума приняла важные поправки в Жилищный кодекс РФ

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о поправках в Жилищный кодекс РФ, которые позволят включить в процесс организации и проведения общих собраний собственников в электронном формате федеральный портал «Госуслуги».
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