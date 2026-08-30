Затонувшее у Северного Кипра судно лежит на глубине 514 метров

Судно, потерпевшее крушение у побережья Северного Кипра, затонуло на глубине 514 метров. На его борту находились 267 человек, сообщил министр транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арыклы.
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