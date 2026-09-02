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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клубы Лиги 1 продали игроков на 1,33 млрд евро в это окно и получили 730 млн прибыли – это рекорды

Клубы Лиги 1 получили 1,33 млрд евро от продаж игроков в летнее трансферное окно – это рекорд чемпионата.

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