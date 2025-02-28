Илон Маск обвинил Джорджа Сороса в попытке воспрепятствовать Трампу

Илон Маск считает, что Джордж Сорос препятствует политике Дональда Трампа. По словам экс-губернатора Висконсина Скотта Уокера, Сорос, возможно, влияет на перераспределение округов, чтобы лишить республиканцев мест в Конгрессе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии