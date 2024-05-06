Минск настойчиво предлагает свою площадку для переговоров по судьбе Украины

МИД Белоруссии в очередной раз заявил о том, что двери Минска всегда открыты для переговоров.Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник говорит о том, что переговоры могут начаться сразу же вслед за тем, когда Киев проявит для этого политическую волю.
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