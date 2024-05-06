Минск настойчиво предлагает свою площадку для переговоров по судьбе Украины

АЛ

Александр Лепаев

да украине срочно нужна передышка а то Русские побеждают.дать время украине перегруппироваться ..уже такое было. что опять на те же грабли.и вообще о чем можно говорить с наркоманом.только полная капитуляция и всех виновных на трибунал. тогда и будет о чем с ими говорить.