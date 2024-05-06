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Минск настойчиво предлагает свою площадку для переговоров по судьбе Украины

Минск настойчиво предлагает свою площадку для переговоров по судьбе Украины

МИД Белоруссии в очередной раз заявил о том, что двери Минска всегда открыты для переговоров.Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник говорит о том, что переговоры могут начаться сразу же вслед за тем, когда Киев проявит для этого политическую волю.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лепаев
да украине срочно нужна передышка а то Русские побеждают.дать время украине перегруппироваться ..уже такое было. что опять на те же грабли.и вообще о чем можно говорить с наркоманом.только полная капитуляция и всех виновных на трибунал. тогда и будет о чем с ими говорить.
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