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«Трактор» выбил «Салават», победы Щербаковой и Коляды на КПК, Ферстаппен выиграл в Джидде, Большунов – в Сыктывкаре, перемены в ЛЧ, «Северсталь» может уйти из КХЛ и другие новости утра

1. «Трактор» победил «Салават Юлаев» в серии со счетом 4-2 и сыграет в финале Восточной конференции впервые с 2018 года.

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