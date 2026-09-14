Медведев сделал заявление о реальных угрозах искусственного интеллекта

Ошибка ИИ‑системы может привести к крушению самолетов или аварии на АЭС, считает политик Председатель "Единой России" и заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что опасения, связанные с бурным развитием искусственного интеллекта, имеют под собой основания, сообщает газета "Ведомости".
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