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Царьград

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На трассе М-4 «Дон» возник дефицит топлива: АИ-95 подорожал до 150 рублей

На трассе М-4 «Дон» возник дефицит топлива: АИ-95 подорожал до 150 рублей

Водители, направляющиеся из Ростова в Воронеж, рассказали, как обстоят дела с топливом на трассе М-4 «Дон» по состоянию на 13 сентября.

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