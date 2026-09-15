На трассе М-4 «Дон» возник дефицит топлива: АИ-95 подорожал до 150 рублей

Водители, направляющиеся из Ростова в Воронеж, рассказали, как обстоят дела с топливом на трассе М-4 «Дон» по состоянию на 13 сентября.
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