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1 млрд евро в день: ЕС бьёт тревогу из‑за торгового дефицита с Китаем

1 млрд евро в день: ЕС бьёт тревогу из‑за торгового дефицита с Китаем

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен констатировала, что Европа фактически переживает второй «китайский шок»: избыток дешёвых китайских товаров провоцирует деиндустриализацию в промышленных регионах ЕС.

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