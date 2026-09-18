В Кузбассе супруги получили наказание за кражу товаров из маркетплейса

В Прокопьевском округе вынесен приговор молодой паре, которой было 20 лет. Их осудили за то, что они похитили товары из маркетплейса на сумму около 130 тысяч рублей.
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