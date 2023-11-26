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Россияне могут получить сразу три зарплаты

Россиянам могут получить в декабре сразу три зарплаты — 12-ю, 13-ю и 14-ю. Условия для этого назвала ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская Специалист уточнила, что начисление сотрудникам дополнительных окладов в конце года — это добровольная инициатива работодателей.

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