Россияне могут получить сразу три зарплаты

Россиянам могут получить в декабре сразу три зарплаты — 12-ю, 13-ю и 14-ю. Условия для этого назвала ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская Специалист уточнила, что начисление сотрудникам дополнительных окладов в конце года — это добровольная инициатива работодателей.
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