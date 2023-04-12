"Известия": типографии в России начали закупать бумагу у КНР и Турции

Российские типографии начали закупать бумагу в КНР и Турции. Об этом пишет газета "Известия". Генеральный директор "Красногорской типографии" Павел Мелихов заявил, что в настоящее время в компании на поставки из КНР приходится 35% мелованной бумаги.