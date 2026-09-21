Сотни новых Toyota Highlander заполонили российский рынок: цены начинаются от 4,65 млн рублей

Семиместные кроссоверы 2025–2026 годов выпуска привозят из Китая Несмотря на прекращение официальных поставок Toyota Highlander в Россию, модель продолжает поступать по параллельному импорту.
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