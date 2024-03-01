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Мы соседи по планете

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15 уморительных фотографий о том, как животные ненавидят мыться

15 уморительных фотографий о том, как животные ненавидят мыться

Многие владельцы кошек и собак знают, что их любимцы отдадут все что угодно, лишь бы их не мыли. И если некоторые домашние питомцы все же покорно ждут и переносят эти ужасные мучения водой, другие сопротивляются до последнего.

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