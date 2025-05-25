Слуцкий: обмен пленными реализован благодаря действиям переговорщиков России

Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной сторонами в рамках стамбульских договорённостей по формуле «1000 на 1000» стал возможен благодаря профессионализму российских переговорщиков, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.