Слуцкий: обмен пленными реализован благодаря действиям переговорщиков России

Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной сторонами в рамках стамбульских договорённостей по формуле «1000 на 1000» стал возможен благодаря профессионализму российских переговорщиков, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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