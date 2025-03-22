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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «Удивился, что оказался между «Макларенами». Одна из тяжелейших квалификаций за долгое время»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл сообщил, что думает о втором месте по итогам квалификации к Гран-при Китая.

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