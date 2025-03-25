Томенко поручил в 2025 году сделать особый акцент на обновлении дорог в муниципалитетах

В рамках безопасности движения также ведется работа по обновлению общественного транспорта В Алтайском крае общий объем дорожного фонда на 2025 год составит 28,7 млрд рублей, написал в своем Telegram-канале губернатор Виктор Томенко.
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