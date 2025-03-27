Основателя компании "Русагро" Вадима Мошковича задержали по делу о мошенничестве

МВД требует отправить бизнесмена под стражу Основателя агрохолдинга "Русагро" и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича задержали в рамках уголовного дела по двум статьям: о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.