Основателя компании "Русагро" Вадима Мошковича задержали по делу о мошенничестве

МВД требует отправить бизнесмена под стражу Основателя агрохолдинга "Русагро" и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича задержали в рамках уголовного дела по двум статьям: о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.
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