NYT: Трамп питает особенную враждебность к Зеленскому, считая его плохим парнем

ВАШИНГТОН, 5 июня, ФедералПресс. Газета New York Times, ссылаясь на источники в окружении главы Белого дома, сообщила, что президент США Дональд Трамп испытывает выраженную антипатию к Владимиру Зеленскому.
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