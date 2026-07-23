Сколтех: найден практический критерий для аттосекундной оптики

Исследователи Сколтеха совместно с коллегой из Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук выяснили, как подобрать параметры плазменной мишени так, чтобы проходящий сквозь нее аттосекундный импульс не "размылся".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии