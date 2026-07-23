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Газета.ру

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Сколтех: найден практический критерий для аттосекундной оптики

Сколтех: найден практический критерий для аттосекундной оптики

Исследователи Сколтеха совместно с коллегой из Шанхайского института оптики и точной механики Китайской академии наук выяснили, как подобрать параметры плазменной мишени так, чтобы проходящий сквозь нее аттосекундный импульс не "размылся".

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