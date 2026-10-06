Евросоюз сократит импорт российского газа до нуля к концу 2027 года – фон дер Ляйен

С 2022-го доля российского газа в европейском импорте сократилась с 45 до 12%, сообщила во вторник, 6 октября 2026 года, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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