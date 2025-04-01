IT-эксперт Зыков — о сервисе проверки сим-карт: мошенников станет меньше

IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал в беседе с RT, что новый сервис на «Госуслугах» по проверке сим-карт снизит число мошенничеств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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