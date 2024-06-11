Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 311 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lana_Borei Иванова
    Два дебила это силаПрезидент Аргенти...
  • Evgeni Velesik
    "А царь то не настоящий"?Аналитик Меркурис...
  • Владимир Петров
    А нам-то фули? Цыпкин - большой писатель? Бизнес-леди или актриса?Писатель Цыпкин и...

Call of Duty Black Ops 6 разрешат скачать отдельно, чтобы она не весила 300 ГБ

Call of Duty Black Ops 6 разрешат скачать отдельно, чтобы она не весила 300 ГБ

Разработчики новой Call of Duty: Black Ops 6 пообещали уменьшить занимаемую игрой память в консолях. На странице проекта в магазине Microsoft Store указано, что проект занимает 309 ГБ, сообщает портал DTF.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх