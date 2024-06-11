Call of Duty Black Ops 6 разрешат скачать отдельно, чтобы она не весила 300 ГБ

Разработчики новой Call of Duty: Black Ops 6 пообещали уменьшить занимаемую игрой память в консолях. На странице проекта в магазине Microsoft Store указано, что проект занимает 309 ГБ, сообщает портал DTF.
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