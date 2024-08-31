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Петербургский дневник

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Сбербанк будет контролировать финансовую часть строительства ВСМ Москва-Санкт-Петербург

Сбербанк будет контролировать финансовую часть строительства ВСМ Москва-Санкт-Петербург

Для реализации проекта потребуется в общей сложности 2 триллиона рублей Сбербанк и ООО «ВСМ Две Столицы» заключили договор, согласно которому Сбер будет контролировать расходы на строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет Интерфакс.

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