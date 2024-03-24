Доторговались… Теракт в Москве унес уже более 143 жизней посетителей концерта Сам теракт может выглядеть как цепочка: западная спецслужба — украинская спецслужба — ОПГ в Таджикистане, связанные с нароктрафиком — посредники из таджикского землячества в России.
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