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Доторговались… Теракт в Москве унес уже более 143 жизней посетителей концерта

Доторговались… Теракт в Москве унес уже более 143 жизней посетителей концерта

Доторговались… Теракт в Москве унес уже более 143 жизней посетителей концерта Сам теракт может выглядеть как цепочка: западная спецслужба — украинская спецслужба — ОПГ в Таджикистане, связанные с нароктрафиком — посредники из таджикского землячества в России.

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