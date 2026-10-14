Trump Plays Russian Roulette On Eve of Midterms

“President Trump is indulging his fondness for Vladimir Putin at a moment of acute political peril, forcing Republicans in the midterms to take cover as he showers Moscow with one-sided concessions,” Axios reports.
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