Мазут или бактерии? Химик рассказала, как за пять минут проверить пляж на безопасность

Мазут или бактерии? Химик рассказала, как за пять минут проверить пляж на безопасностьПосле разлива мазута в Керченском проливе отдыхающие на Черном море превратились в настоящих детективов: высматривают чёрные пятна на песке, проверяют кромку прибоя.
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