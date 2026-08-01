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Живая Кубань

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Мазут или бактерии? Химик рассказала, как за пять минут проверить пляж на безопасность

Мазут или бактерии? Химик рассказала, как за пять минут проверить пляж на безопасность

Мазут или бактерии? Химик рассказала, как за пять минут проверить пляж на безопасностьПосле разлива мазута в Керченском проливе отдыхающие на Черном море превратились в настоящих детективов: высматривают чёрные пятна на песке, проверяют кромку прибоя.

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