Мазут или бактерии? Химик рассказала, как за пять минут проверить пляж на безопасность

Мазут или бактерии? Химик рассказала, как за пять минут проверить пляж на безопасностьПосле разлива мазута в Керченском проливе отдыхающие на Черном море превратились в настоящих детективов: высматривают чёрные пятна на песке, проверяют кромку прибоя.