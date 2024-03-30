РУССКИЕ ОБНУЛЯЮТ "МОЗГ НАТО": ПОЛЬША ЗАХЛЕБНУЛАСЬ В НЕКРОЛОГАХ. "ИСКАНДЕР" НЕ ПОЩАДИЛ

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ЖИГА жига
специалисты по  мозгоправству  вправят работу  мозга  удалив  поврежденые части  мозга...
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8 час.
Tania Еременко
Пшеки получили и ещё получат по заслугам. Работайте, парни!!!
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6 час.
Регина Толстоброва
и слава богу. что так бьют хорошо врага.
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4 час.

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