Кто такая Вера Соснарова и как она заработала на русофобии Ольга ВайленкоСовременная международная политика всё чаще напоминает мозаичный калейдоскоп, в котором из фрагментов правды и вымысла складываются тревожные картины.
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