AMD говорили — NVIDIA делают. В NVIDIA App появился аналог AMD FMF для генерации кадров в любых играхЧерез некоторое время после изначального релиза технологии Fluid Motion Frames представители AMD заявляли о том, что NVIDIA в будущем будет вынуждена пойти по их стопам.
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