Подпольщик Лебедев: около 10 иностранных наемников пострадали при ударе в Одессе

В Одессе при атаке по складу с западными вооружениями пострадали до 10 иностранных наемников. Система ПВО не совладала с российскими ракетами «Калибр», сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения в Николаевской области Сергей Лебедев.
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