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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Жироны» о победе в Ла Лиге: «Это не наша цель, бороться с «Реалом» мы не можем. Еврокубки – мечта»

Тренер «Жироны» о победе в Ла Лиге: «Это не наша цель, бороться с «Реалом» мы не можем. Еврокубки – мечта»

Вчера «Жирона» выиграла у «Атлетико» (4:3) в матче 19-го тура Ла Лиги. У них с «Реалом» по 48 очков. «Барселона», у которой матч в запасе, и «Атлетико» отстают на 10 баллов.

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