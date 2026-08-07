Mash Money: Девушка в Москве сможет сэкономить 1,4 млн рублей в год

Авторы телеграм-канала Mash Money выяснили, что в классических отношениях, когда мужчина покрывает основные расходы, девушка в Москве может сэкономить до 1,4 миллиона рублей в год на аренде, ресторанах и подарках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии