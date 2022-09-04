Парламентская газета

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Хинштейн рассказал, что относится к пропаганде ЛГБТ и нетрадиционности

Демонстрация фильмов и литературы, направленных на формирование равнозначности нетрадиционных и традиционных отношений, будет наказываться, согласно положениям законопроекта об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии.

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