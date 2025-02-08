Экс-игрок "Спартака" Гладилин связал покупку игроков с целью выиграть РПЛ

Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин после того, как клуб заключил рабочее соглашение с футболистом Ливаем Гарсией, заявил, что красно-белые тратят деньги на новых игроков с целью выиграть золото Российской Премьер-лиги (РПЛ).
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