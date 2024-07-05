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Туристка из России застряла на девять дней в аэропорту Бангкока без денег

Туристка из России застряла на девять дней в аэропорту Бангкока без денег

Жительница Краснодара Юлия девять дней живет в аэропорту Бангкока и не может улететь домой, у женщины закончились деньги и внезапно просрочился паспорт.

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