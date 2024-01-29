Татьяна Монтян: Американцы бегут из Ближнего Востока. Нефть, курды и Ирак ждут перемен

Американские власти рассматривают вопрос о полном выводе своих войск с территории Сирии, пишет американский Foreign Policy: «Белый дом больше не инвестирует в поддержание миссии, которую он считает нецелесообразной».
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