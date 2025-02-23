Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Сергей Иванов
    Виталий Милонов прав! Конфисковать у продажных всё, что можно! Тоьько говорильня этт всё! Кишка тонка, посотрясают во...Имущество отобрат...
  • Владимир Елкин
    Их миллионы! Высылать нужно начинать с членов их многодетных семей, грабящих наши социальные фонды!!!Автозаки заполняю...
  • Elena
    Твари мерзотные.Имущество отобрат...

Имущество отобрать и завести уголовное дело: в Госдуме призвали разобраться с внучками Горбачева, которые из ФРГ помогают нашим недругам

Имущество отобрать и завести уголовное дело: в Госдуме призвали разобраться с внучками Горбачева, которые из ФРГ помогают нашим недругам

Интересная жизнь с Vera Star На днях депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил о том, что в отношении внучек первого и единственного президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева — 37-летней Анастасии Вирганской и 45-летней Ксении Горбачевой, следует возбудить уголовное дело.

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Комментарии
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Горыныч
Мечта - наложить гoвнa на могилу мишки меченого и борьки алкаша.
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7 час.
Elena
Твари мерзотные.
Ответить
7 час.
Сергей Иванов
Виталий Милонов прав! Конфисковать у продажных всё, что можно! Тоьько говорильня этт всё! Кишка тонка, посотрясают воздух, на этом всё и закончится!
Ответить
6 час.
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