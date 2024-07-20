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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Кировской области пройдет мировой чемпионат по огуречному хрусту. В нем примут участие представители 12 стран

Соревнования состоятся в рамках фестиваля «Истобенский огурец» в селе Истобенск Оричевского района Кировской области.

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