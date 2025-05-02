Русская весна
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Русская весна

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«Никто не хочет быть его другом»: в Раде назвали причину отсутствия политиков ЕС на 9 Мая в Киеве

«Никто не хочет быть его другом»: в Раде назвали причину отсутствия политиков ЕС на 9 Мая в Киеве

Европейские политики отказываются от поездки в Киев на 9 Мая, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа после его разговора с Владимиром Зеленским, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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Комментарии
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Eduard
Он друг? Ое мошейник который нужен Англии и Европе для грязных игр,всё шоу!
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12 час.
Eduard
Он самозванц,Клоун взяточник и национальный предатель,как такой жулик может быть другом? Он вас как жид продаст!
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12 час.
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