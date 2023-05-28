Фердинанд считает сезон «МЮ» успешнее «Арсенала»: «Третье место и титул, либо второе и без титула? Я бы выбрал трофей и любое место, выводящее в ЛЧ»

«Манчестер Юнайтед» провел сезон лучше, чем «Арсенал»? Если бы вы были футболисты, то хотели бы завершить чемпионат на четвертом месте и выиграть трофей, каким бы он ни был, либо финишировать третьим, выиграть трофей и выйти в Лигу чемпионов или стать вторым в таблице, без трофея, но участвовать в чемпионской гонке? Я бы выбрал трофей и любое место, которое позволит выйти в Лигу чемпионов.