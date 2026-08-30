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Самые кассовые режиссеры в истории

Самые кассовые режиссеры в истории

Мы живем в горячее время, когда рекорды в кинематографе побиваются и обновляются почти каждый день. Статус самого кассового режиссера в истории кино не заработать за пару-тройку лет — практически все лидеры списка накапливали свои достижения десятилетиями.

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