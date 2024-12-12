В Донецке сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт

В ходе оперативных мероприятий был задержан местный житель.Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка по обвинению в содействии подготовке террористического акта, связанному с взрывом служебного автомобиля Министерства обороны России.
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