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В Донецке сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт

В Донецке сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт

В ходе оперативных мероприятий был задержан местный житель.Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка по обвинению в содействии подготовке террористического акта, связанному с взрывом служебного автомобиля Министерства обороны России.

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