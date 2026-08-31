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Силы ПВО сбили первые вражеские БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве

Силы ПВО сбили первые вражеские БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве

Силы ПВО ВС России сбили четыре украинских беспилотника попытавшихся прорваться к Москве незадолго до полуночи.

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