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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Осасуна» купила Дель Кастийо у «Бреста» за 1+0,45 млн евро. Контракт – по схеме «2+1»

« Осасуна » объявила о трансфере Ромена Дель Кастийо из « Бреста ». 30-летний полузащитник подписал двухлетний контракт с испанским клубом с возможностью продления еще на год в зависимости от командных и индивидуальных достижений.

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