Капитан Канады Хенрик о победе в финале ЧМ: «Приятно взять реванш у Финляндии»

Капитан сборной Канады Адам Хенрик дал комментарий после финала ЧМ против Финляндии (3:2 ОТ). «К сожалению, в первом периоде получили несколько удалений, но потом у нас было несколько попыток в большинстве, мы смогли его реализовать в концовке, это было очень важно.