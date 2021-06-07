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Капитан Канады Хенрик о победе в финале ЧМ: «Приятно взять реванш у Финляндии»

Капитан сборной Канады Адам Хенрик дал комментарий после финала ЧМ против Финляндии (3:2 ОТ). «К сожалению, в первом периоде получили несколько удалений, но потом у нас было несколько попыток в большинстве, мы смогли его реализовать в концовке, это было очень важно.

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