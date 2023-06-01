GT: провал на Украине заставил США переключиться на развязывание войны в Сербии

НАТО создает очередное поле боя на европейском континенте © AP Photo / Visar Kryeziu Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Конфликт на Украине стал для США провалом и не принес желаемых результатов — ни ослабления России, ни усиления позиций в ЕС.