GT: провал на Украине заставил США переключиться на развязывание войны в Сербии

НАТО создает очередное поле боя на европейском континенте © AP Photo / Visar Kryeziu Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Конфликт на Украине стал для США провалом и не принес желаемых результатов — ни ослабления России, ни усиления позиций в ЕС.
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