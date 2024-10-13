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В Крыму ждун-грязнуля не выдержал забвения и совершил рецидив

В Крыму ждун-грязнуля не выдержал забвения и совершил рецидив

Политнавигатор В Керчи правоохранители задержали местного жителя за вывешенный с балкона жолто-голубой флаг и трансляцию гимна Украины.

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Пускай отсидят свое и затем депортировать, если укрорейх для них благо. Сразу попадут на передовую и там все порешается, будут разлагаться без захоронения, поскольку в России смертная казнь отсутствует.
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2 час.
Леонид Никулин
ну смешная власть.. 10тысяч....а он бы если б хохлы пришли никого б не пожалел гнида
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2 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Это-т точно! Ещё бы и сам поучаствовал от души своей гнилой!
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44 мин.

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